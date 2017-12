Deel dit artikel:











Rotterdamse kunstenares runt asiel voor verloren wanten en handschoenen 'Het wantenasiel' in Rotterdam-Noord hangt vol...

Ze zijn groen, oranje, zwart en paars: de handschoenen en wanten in het 'wantenasiel' in Rotterdam-Noord. In dit 'asiel' verzamelt kunstenares Agnes Westerduin handschoenen die ze op straat heeft gevonden. De verzamelplek wordt al enkele jaren in de winter geopend, maar het was nog nooit zo druk als nu.

Op vrijdagochtend wapperen er 18 handschoenen aan het lijntje dat Westerduin voor haar atelier in de Hofbogen heeft gespannen. "Dat is veel, zeker al je bedenkt dat er al handschoenen zijn weg gehaald. Het zit ook vol, het wordt tijd dat er wat 'wezen' worden opgehaald." De wanten en handschoenen komen terecht in het asiel door speurwerk van Westerduin. Als ze een verloren handschoen op straat ziet liggen, neemt ze die mee naar deze verzamelplek. De verloren handschoenen kunnen door de eigenaar worden opgehaald, zodat het paartjes weer compleet is. Lijntje of wasrek

Het asiel is voor de derde winter op rij geopend. "Ik krijg positieve reacties van mensen die het een leuk idee vinden. Ook zie ik vaak mensen stilstaan en kijken als ze langslopen", zegt Westerduin, die hoopt op navolging. "Je kunt gewoon een lijntje spannen of een wasrek neerzetten. Je plaatst er een bordje bij en het is klaar." Het asiel is voor de derde winter op rij geopend. "Ik krijg positieve reacties van mensen die het een leuk idee vinden. Ook zie ik vaak mensen stilstaan en kijken als ze langslopen", zegt Westerduin, die hoopt op navolging. "Je kunt gewoon een lijntje spannen of een wasrek neerzetten. Je plaatst er een bordje bij en het is klaar."