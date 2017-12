Ex-D66'er Verveen: wat kostte mijn vertrek?

Het Rotterdamse raadslid Jos Verveen wil weten hoeveel kosten de gemeente Rotterdam gemaakt heeft door de beslissing van D66 om hem uit de fractie te zetten.

Eind november stuurden vijf D66-raadsleden via voorzitter en burgemeester Aboutaleb een brief aan Verveen waarin de samenwerking met het raadslid werd opgezegd. Verveen accepteerde dat besluit niet en claimde dat alleen hij de echte D66-fractie was.

De gemeente schakelde daarop de landsadvocaat in voor advies. Ook was er veel intern overleg.

Verveen stelt nu schriftelijke vragen over de juridische kosten en de kosten van het interne overleg. Hij wil de totale kosten weten als gevolg van het 'D66-briefje.'

Het raadslid betaalde zijn advocaat uit eigen zak en daarom vindt hij dat de D66-fractie moet opdraaien voor de kosten van de landsadvocaat.

"Zodra bekend is wat de kosten zijn geweest, verwacht ik van de vijf D66-raadsleden dat ze deze kosten uit eigen zak terugbetalen aan de Rotterdammers'' , zegt Verveen.