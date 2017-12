Deel dit artikel:











Compilatie hoogtepunten FC Rijnmond 2017 Voetbaltalkshow FC Rijnmond

Het landskampioenschap van Feyenoord in mei, de grote achterstand op PSV in het tweede deel van het jaar, de grootse prestatie van Excelsior in de eredivisie, de handhaving en trainerswissel op het Kasteel bij Sparta. Het was een bijzonder jaar, in vele opzichten, en wij waren er altijd bij met FC Rijnmond. Op vrijdag en zondag, met veel leuke gasten.

Het jaar zit erop en dus blikken we nog eenmaal terug op 2017. En natuurlijk zijn wij er ook komend jaar weer bij, volgen wij onze regioclubs op de voet en ziet en hoort u het laatste nieuws bij RTV Rijnmond.