'Kunst is een parel voor onze sport, een enorm uithangbord'

In september maakte Richard Kunst bekend eind dit jaar te stoppen als international van Oranje. De speler van het Papendrechtse PKC is pas 24 jaar, maar kiest voor een maatschappelijke loopbaan.

Met Oranje won Kunst vele titels, hij verloor zelfs niet één duel, maar na de jaarlijkse Korfbal Challenge in het Topsportcentrum naast de Kuip is zijn loopbaan voorbij. In een oranjeshirt althans, bij zijn club blijft Kunst wel gewoon spelen. "Ik ben niet meer op Papendal te vinden, maar heb gewoon een fulltimebaan vanaf 1 januari. Ik sta achter mijn beslissing, ben benieuwd wat dat gaat brengen."

Bondscoach Wim Scholtmeijer is lovend over Kunst en vindt het doodzonde dat hij stopt als international. "Richard is een parel voor onze sport, een enorm uithangbord. Ik zou 'm heel graag terugnemen, maar ga hem niet overhalen."

Zaterdag speelt Kunst zijn laatste duel in het Nederlands team, in de finale van de Korfbal Challenge tegen TOP.