Politie vindt honderden kilo's illegaal vuurwerk Vuurwerk (Archieffoto)

De politie heeft bij drie acties in totaal 280 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. De vondsten werden gedaan in Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Dordrecht. Drie mannen gingen op de bon.

De grootste partij werd gevonden in een huis aan de Nystadstraat in Rotterdam na een tip. Daar vond de politie 130 kilo vuurwerk. De 53-jarige bewoner kreeg een boete. In Dordrecht stuitte de politie in een woning aan de Boshamerstraat op 100 kilo vuurpijlen, rollen en knallers. Ook hier gingen agenten kijken na een tip. De 43-jarige bewoner kreeg een proces-verbaal. Een agent in burger zag op de parkeerplaats van een McDonalds in Capelle hoe een aantal dozen werden overgeladen van de ene naar een andere auto. Omdat de agent het idee had dat het wel eens om illegaal vuurwerk kon gaan, riep hij de hulp in van collega's. In de dozen bleek 50 kilo aan illegale rollen te zitten. De 26-jarige Rotterdammer die het vuurwerk vervoerde, kreeg een bon.