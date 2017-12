Aantal vuurwerkklachten schiet omhoog

Sinds de verkoop van vuurwerk is begonnen, regent het klachten. Bij het Meldpunt Vuurwerkoverlast zijn ruim 1000 klachten binnengekomen uit Rotterdam en de Rijnmond. Vanuit Dordrecht kwamen 390 meldingen.

In totaal waren vrijdagmiddag rond 15.30 uur meer dan 17 duizend klachten binnengekomen. Het meest wordt geklaagd over harde knallen. Een op de tien klachten gaat over gestresste huisdieren.

Volgens Arno Bonte van GroenLinks in Rotterdam liep het vooral donderdagavond storm. Dat was de eerste avond na het officiële begin van de vuurwerkverkoop. "De meldingen stroomden met honderden per uur binnen", zegt Bonte.

Het meldpunt, een initiatief van dertig GroenLinks-afdelingen, ging op Eerste Kerstdag van start. Vorig jaar kwamen in totaal 48.000 meldingen binnen.