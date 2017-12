Deel dit artikel:











Strijenaar slaapt met wapens en hennep in zijn auto Foto Politie Hoeksche Waard

Agenten in Strijen keken vrijdagochtend raar op toen ze bij een man gingen kijken die mogelijk onwel in zijn auto lag. Met de gezondheid van de man bleek niets mis. Wel had hij meerdere wapens en henneptoppen bij zich.

Iemand had gezien dat de man wel erg stil lag in een auto op de Keizersdijk en waarschuwde de politie. "Gelukkig bleek de man allesbehalve levenloos", zegt de politie. In de auto lagen een jachtgeweer, een balletjespistool en 500 gram henneptoppen. Daarop werd de 32-jarige Strijenaar opgepakt.