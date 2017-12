Justitie vervolgt zes mannen voor rellen Turks consulaat

Zes mannen worden vervolgd voor de Turkse rellen op 11 maart bij het Rotterdams consulaat op de Westblaak. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging.

Een van hen, een 36-jarige Schiedammer, wordt ook vervolgd voor poging zware mishandeling. Hij zou een agent tegen het hoofd hebben geschopt.

Twee minderjarige verdachten (16 en 17 jaar) komen uit Rotterdam. De laatste drie komen uit Maassluis (28), IJmuiden (24) en Enschede (23).

Turkse minister



De mannen waren met honderden anderen naar het consulaat gegaan. Daar zou de Turkse minister van familiezaken Kaya komen spreken. Kaya was per auto vanuit Duitsland naar Rotterdam gereisd om campagne te voeren voor een Turks referendum in april.

Burgemeester Aboutaleb gaf daarvoor geen toestemming. Kaya en haar gevolg werden door de politie tegengehouden.

Na een patsstelling van een aantal uren bij de ingang van het consulaat, keerde Kaya onverrichter zake terug naar Duitsland.

Rellen

Na haar gedwongen vertrek braken rellen uit op de Westblaak. De politie werd bekogeld met stenen en stoeptegels.

Na een groot onderzoek werden via Bureau Rijnmond en Opsporing Verzocht foto's van veertien verdachten getoond.

Een aantal van hen meldde zich. Uiteindelijk zijn zes verdachten aangehouden. Ze worden allemaal vervolgd. De politie zoekt nog naar de andere acht verdachten.