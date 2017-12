ARCHIEF RIJNMOND 17 dec 2017 - Swedish death cleaning

Afgelopen week heb ik mezelf een slordige 25 jaar ouder gedacht.En dat mede door een bezoekje aan iemand die inderdaad zo veel ouder is.

Ik ben 58, en van de week ben ik weer eens langs geweest bij Herman Romer, die 86 is.

Herman Romer, schrijver, heeft in de loop der jaren een plank vol geschreven aan romans en boeken over oud-Rotterdam. En in zijn historische werk heeft hij tot mijn vreugde altijd ruim aandacht besteed aan het amusementsverleden van de stad. Iets wat mij nogal interesseert, zoals iedereen die mij een beetje kent, zal weten.

Herman weet dat hij meer leven àchter zich heeft dan vóór zich.

Hij heeft nog een kant-en-klaar boek liggen over de oude Passage van Rotterdam, waar hij maar geen uitgever voor kan vinden, maar daarna is het wat dit soort werk betreft wel klaar.

Het is tijd om na te denken over hoe hij de boel straks achterlaat.

Waar wil hij zijn kinderen mee opzadelen?

En daarmee komen we op het terrein van de zogeheten Swedish Death Cleaning, een soort finale levensschoonmaak waar in het Zweeds een apart woord voor schijnt te bestaan.

Pas een paar maanden geleden hoorde ik voor het eerst van het fenomeen – The Gentle Art of Swedish Death Cleaning - en het had meteen betekenis voor me.

Het idee is dat je tijdig maatregelen neemt om te voorkomen dat je nabestaanden na jouw dood zitten opgescheept met een berg aan spullen die ze liever kwijt dan rijk zijn.

Je mag in je jonge jaren bij elkaar harken wat je wilt, maar op zeker moment moet je gaan ‘ontspullen’.

Een mooi idee, waar ik me voorlopig nog helemáál niet aan wil overgeven. Ik ben nog juist vrolijk bezig met verzamelen. Muziek, onder meer voor gebruik op de radio. En foto’s, bladmuziek programmaboekjes en krantenknipsels voor een Rotterdams amusementsboek dat ik nog wil maken.

Voor Herman Romer ligt dat anders.

Hij heeft aan zijn kinderen gevraagd wat zij graag willen hebben.

De rest van zijn in jaren opgebouwde archief ruimt hij op.

En zo kwam hij bij mij.

Ik mocht eens komen kijken of zijn mappen met amusements-beeldmateriaal iets voor mij waren.

Ik heb gekeken, en ben meteen aangeraakt door begeerte.

Uiteindelijk heb ik alles overgenomen. Vier kastplanken aan mappen. Ik had al aardig wat, maar dit was in één keer een flinke uitbreiding van de collectie.

Uiteraard verkeer ik in het volle besef dat mijn ‘collectie’ ook van tijdelijke aard is. Ook voor mij komt ooit het moment van de ‘Zweedse’ opheffingsuitverkoop.

Ik heb al die spullen van Herman nog niet eens geordend, en nu fantaseer ik al over het moment dat ik de hele boel weer doorgeef.

Wijs ik dan ook op een rijtje door mij geschreven boeken in de kast?

Zeg ik dan ook dat er niet veel meer bij zal komen?

Zou kunnen.

Op een ander vlak heb ik ook een kwart eeuw vooruitgedacht.

Begin van de week heeft het flink gesneeuwd. En u weet: verse sneeuw heeft nog wel wat, maar als het niet vriest, of alleen nu en dan, verkeert sneeuw heel snel in z’n nadeel. Het wordt een smurrie. En het kan tot grote gladheid leiden.

Zo ook van de week.

Met al het geschuifel en gekluun dat dat opleverde was het niet altijd een pretje om de hond uit te laten. Meerdere keren heb ik het rondje met de hond maar heel beperkt gehouden.

En ik dacht: ik kan me voorstellen dat ik over 25 jaar bij zulke weersomstandigheden nòg meer dan nu binnen blijf. Je wilt tegen die tijd niet het risico lopen dat je valt en een heup breekt.

Dat is het begin van het einde.

Tijdens dat huisbezoekje van de week polste ik eens bij Herman, die met een stok loopt, hoe het hem was vergaan met die sneeuw en gladheid.

Hij vertelde dat ie drie dagen niet buiten was geweest.

Ik had het goed aangevoeld.

Aan de grote, finale opruiming ga ik voorlopig nog niet beginnen, maar mijn denken stuurt me al langzaam het pad van de ouderdom op.

En dat zal vast ergens goed voor zijn.



SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je – John Verkroost

2. Winter in Holland – The Valentina’s

BERT VAN BOMMEL

Gesprek met Bert van Bommel naar aanleiding van zijn lp ‘Hear me’, omlijst door:

3. Duke’s place – Bert van Bommel & The Frits Landesbergen Big Band

4. That old feeling – Bert van Bommel & The Frits Landesbergen Big Band

5. Taking a chance on love – Bert van Bommel & The Frits Landesbergen Big Band

6. Just in time – Bert van Bommel & The Frits Landesbergen Big Band

7. The way you look tonight – Bert van Bommel & The Frits Landesbergen Big Band

VAN DER MEER & SCHOEP

Gesprek met Aad Koster, auteur van het boek ‘Een goeie bakker’, de bedrijfsgeschiedenis van Van der Meer & Schoep. Met:

8. M en S lied – Rotterdams Operakoor

9. M en S lied – Peter de Koning

AANKONDIGINGEN

10. Americanas – Metropole Orchestra Big Band

11. Wuthering Heughts - Ming’s Pretty Heroes