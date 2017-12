ARCHIEF RIJNMOND 24 dec 2017 - Onwennigheid

Afgelopen week heeft er een wat onwennige sfeer gehangen in Huize Vonk.Geen negatieve sfeer of zo, eerder een sfeer van - hoe zal ik het zeggen? – lichte verwarring.

Mijn vrouw heeft iets van twaalf jaar gewerkt bij het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam en later Museum Rotterdam.

De laatste jaren had ze het niet meer zo naar haar zin in haar regelfunctie op het kantoor van het museum.

En een paar maanden terug heeft ze de knoop doorgehakt.

Ze heeft haar werk opgezegd.

Zònder dat ze iets anders heeft, zònder dat ze een uitkering krijgt, en zònder dat ze precies weet wat ze dàn wil. Ze wil even niks. Even een stap terug en eens goed bekijken wat nou beter bij haar past.

Ik vind het allemaal heel invoelbaar.

Het lijkt mij een goede beslissing.

Mijn vrouw heeft opgezegd per 1 januari.

Door achterstallige vakantiedagen was haar laatste werkdag op 15 december.

Afgelopen week was de eerste week dat ze echt ‘thuis’ was.

En dat voelde dus onwennig aan.

Mijn vrouw en ik zijn doorgaans heel goed gezelschap voor elkaar.

We zitten elkaar nooit in de weg.

Maar we voelden allebei dat we samen een nieuwe balans moeten vinden. Misschien wel een beetje zoals een stel waarvan de een met pensioen gaat. Of een gezin waarin één persoon plotseling ziek wordt. Of een vriendgroep waarin er eentje de status van Bekende Nederlander verwerft.

Je vormt samen een soort ‘systeem’, in dat systeem verschuift iets, en je moet leren om je op een ietwat nieuwe manier tot elkaar te verhouden.

Bijvoorbeeld: mijn vrouw was vier dagen in de week de deur uit, op kantoor. Voor zulke dagen maakte ik voor mijn radiobezigheden allerlei afspraken met mensen.

Hoe ga ik dat nu doen? Overleg ik eerst?

Ik had me voorgenomen om in dit tweede huwelijk iets aanweziger te zijn dan in mijn eerste huwelijk. Me iets minder terug te trekken op mijn jongenskamer en in solistische bezigheden buitenshuis.

Moet ik voor alles overleggen?

En wanneer vieren wij ons ‘weekend’?

Mijn vrouw was altijd zaterdag, zondag en maandag vrij.

Maar ja, op zaterdag en zondag was, en bèn, ik bezig voor de radio.

Dus reserveerden we de maandag voor de ‘gezamenlijkheid’.

Maandag was ons ‘weekend’.

Blijft dat zo? Of doen we het anders?

En hoe gaan we om met allerlei uitgaven?

Mijn vrouw is allesbehalve spilziek, maar ik maakte nog weleens grapjes als mijn vrouw thuiskwam met een nieuw truitje of een paar nieuwe shirts.

Dan zei ik wat plagerig: ‘Dat ik dat allemaal kan betálen!’

Waarop zij dan – terugplagend - antwoordde: ‘Dat betaal jij helemaal niet. Dat betaal ik zelf.’

Die grap hoef ik niet meer te maken.

Voorlopig ben ik de kostwinner.

Ook wel een idee om aan te wennen.

Want ik doe mijn ‘werk’ voor de radio wel vol overgave, maar ik zie het nauwelijks als serieus werk.

Het voelt meer aan als een betaalde hobby.

Wat ik natuurlijk iedereen gun, maar toch.

En vakanties, hoe gaan we dat doen?

Zonder die stap van mijn vrouw zouden we deze winter een paar weken wat zonniger oorden hebben opgezocht, denk ik. Nu maken we even pas op de plaats. Pas als de situatie is ingedaald gaan we er weer op uit. Maar ook dan zullen we met ons aanzienlijk beperktere budget eerder op vakantie naar de Veluwe gaan dan naar Venezuela, om maar iets te noemen. Dat neem ik tenminste aan.

Gaan we dingen ondernemen voor het geld?

Ga ik mijn vrouw op termijn stimuleren om het een of ander aan te pakken? Of moet ik dat juist níet doen?

Gaan we sámen iets op poten zetten?

Hoe gaat het in het huishouden?

Hoef ik nu niet meer te stofzuigen?

Kan ik als kostwinner achterover leunen?

Allemaal vragen waarop het antwoord zich nog moet uitkristalliseren.

Vandaar de onwennigheid.

Een onwennigheid die al meteen inzette toen mijn vrouw thuiskwam van haar laatste werkdag bij het museum.

Ach, zoiets is altijd maar een fase.

Voor je het weet is die onwennigheid zelf een museumstuk.



SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je – John Verkroost

2. Turn of the year – The Eddysons

JAZZ UIT ROTTERDAM

3. There’s no two ways about it – Annie de Reuver

4. Kitten on the keys – Joop de Leur

5. Piet’s alto – Piet Noordijk & orkest olv Rogier van Otterloo

6. De duivel – Pierre van Duijl

ROTTERDAM EO

7. Kinderen van Karbaat – Dominique Engers

8. Rotterdam – The Beautiful South

9. Hull – De Moraatz

10. Rotterdam (Ferré) – Sarah D’hondt & Mike Boddé & Fuse

AANKONDIGINGEN

11. Americanas – Metropole Orchestra Big Band