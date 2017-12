De gemeente Schiedam heeft een medewerker de laan uitgestuurd wegens diefstal. Hij zou 10.000 euro achterover hebben gedrukt. Schiedam wil dat hij het geld terugbetaalt.

De 27-jarige man uit Hillegom was buitengewoon opsporingsambtenaar. Hij zou het geld in 2014 in eigen zak hebben gestoken.

Justitie verdenkt hem ook van het stelen van een portofoon van een werkgever in Amsterdam. De Hillegommer komt volgende week voor de rechter.