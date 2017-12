Deel dit artikel:











Geen nieuwjaarsduik in Kralingse Plas Kralingse Plas (Foto: Tom van Vark)

Wie in Rotterdam op nieuwjaarsdag een frisse duik wil nemen kan alleen terecht in de Zevenhuizer Plas. De nieuwjaarsduik in de Kralingse Plas gaat niet door.

De organisatie, IJsvereniging Kralingen, heeft te weinig geld in kas om het evenement op poten te zetten. De winters waren afgelopen jaren zo zacht dat de club nauwelijks inkomsten had. "Je kan natuurlijk zelf op 1 januari het water in lopen"​, schrijft de organisatie op Facebook. In 2008 en 2012 ging de nieuwjaarsduik in de Kralingse Plas ook niet door. Toen werd de duik afgelast vanwege respectievelijk de vorst en blauwalg