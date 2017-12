Wat te doen tegen vuurwerkstress bij huisdieren

Voor de meeste huisdieren mag het alvast 2018 zijn. Ze houden helemaal niet van al dat knallen met Oud en Nieuw. Maar aan vuurwerkstress bij huisdieren is wat te doen: door trainen of kalmerende medicijnen.

"Hij is van kleins af aan al bang voor vuurwerk", zegt Antoinette van Staveren, het baasje van hond Ben. "Hij gaat zitten trillen en als hij een knal op straat hoort, dan wil hij gelijk naar binnen. Nieuwjaarsnacht is echt een drama."

Het dierenziekenhuis Rotterdam herkent de symptomen goed. In de instelling hebben ze het deze dagen druk met baasjes die om advies en hulp vragen voor hun bange huisdier.

"Sommige honden durven gewoon niet meer naar buiten om hun behoefte te doen", zegt dierenarts Jaap Vestjens.

Volgens hem is het beste medicijn om je huisdier te trainen tegen de angst. "In een rustige omgeving ga je oefenen met knalgeluiden op een CD en dan geef je hem een snoepje."

"Als de angst losgekoppeld wordt van die knallen, als de hond ontdekt dat de wereld niet vergaat, dan kan je de extreme angst wegnemen."

Op tijd beginnen

"Hier moet je wel op tijd mee beginnen, in juni het liefst", zegt de dierenarts. Maar de meeste baasjes realiseren dit niet op tijd en komen de laatste dagen bij de dierenarts en dan zijn kalmerende pillen de enige haalbare oplossing.

"Dat zijn pillen die slaperig en suf maken en ook angst remmen", zegt Vestjens. "Maar daar moet je niet lichtzinnig mee omgaan zeker bij huisdieren die al medicijnen gebruiken moet je goed op de bijwerkingen letten."

Gordijnen dicht en muziekje aan

De arts van het dierenziekenhuis Rotterdam heeft ook nog een advies voor tijdens de vuurwerknacht. "Heel belangrijk is je rondje op tijd maken en de avond en nacht doorbrengen in een kamer met de gordijnen dicht, muziekje aan en gerust stellen. Maar niet overdreven want dan bevestig je je huisdier alleen maar in zijn angst."