Hij werd een van de gezichten van het kampioenschap van Feyenoord afgelopen mei: supporter Adrie Willemstein. Tijdens de kampioenswedstrijd werd hij in zijn rolstoel omhoog gehesen door mede-supporters. De beelden van Adrie werden door media in binnen- en buitenland verspreid.

"Ik leef nog steeds in een roes", vertelt Adrie. "Na het laatste fluitsignaal besloten een paar jongens om me op te tillen. Dat gevoel zo hoog boven de menigte zal ik nooit vergeten."

Adrie's benen zijn geamputeerd als gevolg van bloedvatvernauwingen. "Ik heb het er een tijdje moeilijk mee gehad", vervolgt Adrie. "Ik wilde niet meer uit bed komen.

Per toeval kwam ik via internet in contact met een groepje Feyenoord-supporters. Die zijn me een keer komen opzoeken. Vanaf dat moment ging het langzaam weer beter."

Foto

Adrie heeft een foto van het moment dat hij wordt opgetild door de supporters laten afdrukken op groot formaat. De afbeelding hangt boven zijn bank in de woonkamer. "Het was een adrenaline-kick. Feyenoord is echt een grote familie."

"Dit moment komt nooit meer terug", vervolgt Adrie. "Ik hoop dat Feyenoord nog heel vaak kampioen wordt, maar zo intens als het afgelopen jaar zal ik het niet meer beleven. Ik ben wel twee benen kwijt, maar niemand is ooit zo hoog geweest."