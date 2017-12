Straatvoetballer Touzani: 'Pijnlijk dat je herinneringen herinneringen blijven'

De wereldberoemde straatvoetballer en vlogger Soufiane Touzani kan zich wel voor zijn hoofd slaan. Hij liet woensdag bij de Rotterdamse Euromast twee harde schijven vol foto's en video's in zijn auto liggen. Die werden prompt gestolen.

Soufiane deelde na de gebeurtenis zijn verhaal op Facebook en kreeg veel steun. "Ik heb veel mensen wakker geschud", zei hij vrijdag op Radio Rijnmond.

Naar eigen zeggen laat de voetballer nooit waardevolle spullen in zijn auto liggen. Maar woensdag dus wel. Soufiane kwam terug van een etentje en ontdekte dat een autoruit was ingetikt en zijn rugtas was verdwenen. Hij was in shock.

"Het is pijnlijk dat je herinneringen alleen herinneringen blijven, dat is even moeilijk. Ik heb beelden van mijn kinderen en familie die ik nu kwijt ben en nooit meer terugkrijg."

'Eigen schuld'

Hij heeft zich er inmiddels bij neergelegd dat hij alles kwijt is en vindt het zijn eigen stomme schuld. Hij wilde al weken een back-up maken, maar stelde dat steeds uit. Toch ziet hij ook een positieve kant.

"Het klinkt gek, maar ik ben ergens blij dat het is gebeurd. Ik heb namelijk ontzettend veel mensen wakker geschud die al weken met het idee rondlopen om een back-up te maken van hun foto's en andere waardevolle gegevens, maar dat nog niet hebben gedaan. Wat dit teweeg heeft gebracht, is een lichtpuntje in mijn stomme actie."

Soufiane hoopt dat iemand zijn harde schijven of rugzak vindt en dat hij ze terugkrijgt. "De laptop is van waarde voor wie hem steelt, omdat hij de computer kan verkopen. De schijf niet, dat gooit iemand zo weg."

Steunbetuigingen

"Misschien zit het verlossende berichtje tussen de duizenden steunbetuigingen via sociale media, maar die moeten we nog allemaal lezen", zegt Touzani.

Als iemand zijn zwarte Case Logic rugzak vindt met een zwarte en een blauwe harde schijf, kunnen ze mailen naar nieuws@rijnmond.nl

De bekende vlogger hoopt dat mensen die dit soort dingen doen, beseffen dat iets stelen van een ander niet alleen heel vervelend is voor het slachtoffer. Maar dat waardevolle spullen voor iemand van onschatbare waarde kunnen zijn.