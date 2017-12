Beladen bruiloft voor zieke Zwijndrechtse

Een bijzondere bruiloft voor Laurens en Sandy uit Zwijndrecht. Sandy heeft uitgezaaide borstkanker. Haar schoonzus zette daarom alles op alles om te zorgen dat het stel zo snel mogelijk kon trouwen.

Het is vrijdag een mooie, maar ook moeilijke dag. Zeker ook voor Laurens. Nog maar drie jaar geleden verloor hij zijn eerste echtgenote aan kanker.

Daarna ontmoette hij Sandy. "Ik wilde haar met kerst ten huwelijk vragen. Maar het liep anders. Op 5 december hoorden we dat Sandy ongeneeslijk ziek is."

Zijn schoonzus Petra riep de hulp in van de stichting Make a Wedding Wish. Die regelde binnen drie weken een droomhuwelijk met alles erop en eraan.

"Als je zo'n diagnose krijgt, weet je meteen dat maar een ding belangrijk is en dat is je familie", zegt Sandy. "Dat we nu kunnen trouwen, nu ik me nog goed voel, is geweldig. Het maakt onze band nog sterker."