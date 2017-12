Deel dit artikel:











Identiteit Beverwaardse drenkeling nog onbekend Jas en schoenen van de drenkeling in de Beverwaard (Foto's politie) Foto: AS Media

Het is nog steeds onduidelijk wie de man is die donderdagnacht is gevonden in het water van de Rhijnauwensingel in Rotterdam-Beverwaard. Hij is nog altijd buiten bewustzijn. De politie verspreidt foto's van enkele kledingstukken in de hoop achter zijn identiteit te komen.

Mensen hadden de drenkeling rond 03.00 uur gezien en waarschuwden de politie. De man bleek te zijn gestoken. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De man heeft tegenover de politie gezegd dat hij zichzelf iets wilde aandoen. Maar zijn naam heeft hij niet verteld. Ook had hij geen papieren bij zich.