Rijnmond Staat Stil met Ronald van Oudheusden

Kent u die mop van die presentator van Radio Rijnmond die dacht een programma over 'kunst in Rotterdam' aan te kondigen? Die dacht een uurtje achterover te kunnen leunen, om lekker te kunnen luisteren?

Kent u die mop van die presentator die zijn eigen inleiding las? Die gaandeweg de tekst argwaan kreeg en dacht: ik word hier belazerd. Wat is dit? The Truman Show? Dit is Uw Leven?

Rijnmond Staat Stil ging vrijdag 29 december 2017 onverwacht over de presentator zelf: Ronald van Oudheusden. Geïnterviewd door Paul Verspeek. Een verhaal, meanderend van Ketel 1 tot Level 42. Van 1963 tot 2017.

Sterfdag

29 december 2017. Een bijzondere dag. Ronald van Oudheusden herdenkt dan altijd de sterfdag van zijn moeder. Op deze dag is ook de (voorlopig) laatste aflevering van Live Uit Lloyd , met The Kik. Toeval? Toeval bestaat niet, zo zou gedurende het uur blijken.

Een terugblik op de carrière van Ronald van Oudheusden. Van het arbeidersgezin in Schiedam tot reportages in Oeganda. Over zijn ontmoetingen met Willem Alexander ("ik redde de monarchie") en Nick Cave ("hij zei 'No!' tegen mijn zus"). Over de bijzondere optredens in Live Uit Lloyd.

Rijnmond Staat Stil. Over muziek, passie en familiebanden.