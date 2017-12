Dordtenaren uit huis gezet na hennepvondst

Burgemeester Kolff van Dordrecht heeft een woning tijdelijk gesloten nadat er voor de tweede keer een kleine hennepkwekerij was gevonden. De bewoners van het koophuis aan de Johannes Spaansstraat moeten tot 28 maart ergens anders slapen.

In het huis in de wijk De Staart waren 35 hennepplanten opgekweekt. Al eerder hadden de bewoners een kleine plantage aangelegd, wat voor Kolff aanleiding was om hard in te grijpen.

Tot vorig jaar konden burgemeesters na de vondst van een wietkwekerij alleen huizen sluiten als het om huurwoningen ging. Dit jaar mogen ze ook koophuizen dichttimmeren na een tweede overtreding.

Gemeenten zijn streng tegen mensen die illegale hennepplantages in huis hebben. Er zijn vaak criminelen bij betrokken. En voor de teelt wordt vaak stroom afgetapt, wat brand kan veroorzaken.