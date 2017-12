Deel dit artikel:











Gezonde spanning bij organisator Nationaal Vuurwerk Nationale Vuurwerk

"Als het maar niet zo mistig is als vorig jaar, dan vind ik het best", zegt Mark Rouwenhorst terwijl hij een drijvend ponton vol vuurwerk oploopt. De organisator van het Nationale Vuurwerk bij de Erasmusbrug in Rotterdam denkt nog met afgrijzen terug aan de jaarwisseling van 2017.

"Vorig jaar kon je niet verder kijken dan drie meter, dat was heel erg jammer", zegt Rouwenhorst. Maar de vooruitzichten zijn dit jaar een stuk beter. Kindervuurwerk

Op het ponton staan de pijlen voor het Nationale Kindervuurwerk al klaar. "Dit jaar organiseren we op Oudejaarsavond vanaf 19.00 uur een show speciaal voor kinderen." "Het ponton verslepen we op oudjaarsdag naar de Holland Amerikakade. Daar steken we het vanaf het water af." No go

Verderop, op pallets, staat het grote werk voor het Nationale Vuurwerk te wachten. "Het is toch altijd weer spannend of het wel goed gaat om 24.00 uur. Ik organiseer evenementen, dan kun je nog weleens 10 minuten later zijn. Dat is hierbij uiteraard een no go." Zowel het Kindervuurwerk als de show voor volwassenen worden live uitgezonden door RTL 4.