NS wil MerwedeLingelijn terug

De NS wil weer gaan rijden op het traject Dordrecht-Geldermalsen. Dat zegt directeur Roger van Boxtel in een interview met de Volkskrant.

De Merwede-Lingelijn is nu nog in handen van Arriva, maar volgend jaar loopt het contract met de spoorvervoerder af. Dan kunnen bedrijven weer bieden om het vervoer op het traject te gaan verzorgen.

De NS heeft in het verleden altijd al het vervoer op de Merwede-Lingelijn verzorgd. Maar het bedrijf vond dat tien jaar geleden niet meer rendabel, waarna Arriva de exploitatie overnam.

Sprinters

Van Boxtel zegt nu wél weer brood te zien in regionaal vervoer: "We hebben de laatste jaren gigantisch veel nieuwe Sprinters gekocht. Die kunnen we inzetten op kortere trajecten.''