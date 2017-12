Deel dit artikel:











Gewonde bij schietpartij in Rotterdam-Lombardijen Schietpartij Socratesstraat Rotterdam-Lombardijen

In Rotterdam-Lombardijen is vrijdagavond een man neergeschoten. Dat gebeurde op de Socratesstraat. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie zegt dat de man aanspreekbaar was. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hebben drie schoten gehoord. De schutter zou zijn weggerend richting de Spinozaweg.