Aantal vuurwerkklachten knalt door naar de 2500

Het aantal meldingen van vuurwerkoverlast blijft toenemen. Uit de regio Rijnmond zijn op zaterdagochtend al ongeveer 2500 klachten binnengekomen bij het Meldpunt Vuurwerkoverlast. Vrijdagmiddag waren dit nog ongeveer 1500 meldingen.

Vooral in Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Dordrecht wordt geklaagd over vuurwerkoverlast. De meeste meldingen gaan over het horen van harde knallen.

Het totaal aantal meldingen uit Nederland stond zaterdagochtend op ruim 24.000 meldingen. Het meldpunt is een initiatief van dertig lokale GroenLinks-afdelingen. Sinds 25 december is het meldpunt weer online.

Vorig jaar kwamen in totaal 48.000 berichten binnen bij Meldpunt Vuurwerkoverlast. Tot 3 januari kan nog melding gemaakt worden van overlast door vuurwerk.

Vuurwerk mag zondag 31 december pas vanaf 18:00 uur afgestoken worden. Al het vroege afsteken bezorgt de politie veel extra werk, zo laten agenten via Twitter weten.