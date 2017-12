Deel dit artikel:











Auto uitgebrand op Lagelandsepad in Rotterdam De autobrand op het Lagelandsepad Foto: MediaTV

Een auto is in de nacht van vrijdag op zaterdag op het Lagelandsepad in Rotterdam uitgebrand. Voorbijgangers hoorden rond 03:30 uur harde knallen en vonden het brandende voertuig. De brandweer kon niet voorkomen dat de auto verloren ging.

De auto was aangetroffen tussen de bomen in een voetgangersgebied. De politie meldt dat het om een gestolen auto gaat. Het voertuig werd gedumpt op het Lagelandsepad en vervolgens in brand gestoken. Vrijdagavond vond een schietpartij plaats in Rotterdam-Lombardijen. Of er een verband is tussen die schietpartij en de uitgebrande auto wordt nog onderzocht.