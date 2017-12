Deel dit artikel:











Brand in slooppand Vlaardingen na harde vuurwerkknal Schade door flinke brand na vuurwerkknal Vlaardingen Foto: GinoPress B.V.

Politie en brandweer denken dat vuurwerk mogelijk de oorzaak is van de brand aan de Floris de Vijfdelaan in Vlaardingen. Getuigen hoorden vrijdagnacht een harde knal vlak voor de brand begon. De brand woedde in de oude hal van een flat. Niemand raakte gewond.

De brandweer kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag eerst een melding van een containerbrand. Het bleek te gaan om de portier van het slooppand. Door het sloopafval werd eerst gedacht aan een containerruimte. Ondanks dat de flat binnenkort gesloopt wordt, woonden er toch nog enkele mensen in het gebouw. De meeste bewoners zouden vandaag hun huis verlaten.