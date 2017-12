Deel dit artikel:











Bewoners Dawesweg mishandeld, vastgebonden en beroofd

Een gemaskerde man is op vrijdagavond een woning aan de Dawesweg in Rotterdam-Alexander binnengedrongen. De dader bond de bewoners vast en bedreigde hen met zijn vuurwapen. Hij is met de buit gevlucht.

Het echtpaar werd gedwongen om persoonlijke spullen af te geven voor zij werden vastgebonden. De man werd door de overvaller geslagen en geschopt. De politie zoekt nog getuigen van de overval.