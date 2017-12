Deel dit artikel:











Nieuwe directeur Blijdorp geschrokken van financiële status dierentuin Erik Zevenberg, directeur van Diergaarde Blijdorp

Werkprocessen zijn niet helder, regie ontbreekt en de financiële status van Diergaarde Blijdorp is zorgelijk, vindt Erik Zevenberg, de nieuwe directeur van Diergaarde Blijdorp. Zevenberg uit zijn zorgen in een brief die hij voor kerst naar zijn medewerkers stuurde, meldt NRC Handelsblad.

Alle plannen en lopende projecten van de dierentuin worden uitgesteld. Het is voor de directeur moeilijk om zicht te krijgen op de financiële situatie en tot die tijd staan projecten 'on hold', schrijft de krant. Op 1 oktober, twee maanden na zijn aanstelling, deelde Zevenberg zijn zorgen al met het management van de Rotterdamse dierentuin. Zevenbergen vervangt interim directeur Jaap de Jong. De Jong verving oud directeur Marc Damen. De Jong zou meer verdiend hebben dan de Balkenende-norm, net als een andere interim-manager. Deze zou ook drie nachten per week in een hotel tegenover de dierentuin geslapen hebben. Reactie Blijdorp

In In reactie op het artikel uit NRC Handelsblad zegt een woordvoerder van Blijdorp dat delen uit het artikel onjuist zijn of veel genuanceerder liggen. Zo hadden de twee interim-medewerkers geen salaris van boven de Balkenende-norm. De omzet voor 2017 wordt 1,4 miljoen euro hoger ingeschat dan die van het jaar daarvoor. Door een aantal investeringen heeft de dierentuin dit jaar toch een negatief eindsaldo. Blijdorp staat nog wel voor enkele 'uitdagingen' als het gaat over de onderhoudskosten van enkele dierenverblijven. Diergaarde hoopt dat het onderhoud van o.a. het Oceanium in samenwerking kan gaan met bedrijven of met de gemeente Rotterdam. De Partij voor de Dieren in de Rotterdamse gemeenteraad kondigt in de krant aan vragen te zullen stellen over de situatie verantwoordelijk wethouder Eerdmans.