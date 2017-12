Miranda Brecht uit Papendrecht voelde aan haar krullen en dacht:

Zitten er voordelen aan krulhaar? Behalve dat het mooi of lelijk kan zijn, kun je met krulletjes beter tegen de hitte? Beschermt het je hoofd beter?

En hoe kan het eigenlijk dat het haar gaat krullen? Zitten er dan meer cellen aan de ene kant van het haar dan aan de andere kant? Vertel me alles over krullen!

Luister elke zaterdag tussen 12.00 en 14.00 uur naar Vraag het de Bieb op Radio Rijnmond voor vragen en antwoorden.