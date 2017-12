Deel dit artikel:











Alblasserwaard maakt kennis met 'Bob de bommenwerper' Het team uit Ottloland met hun kanon!

Het is carbidschieten met een twist. Ieder jaar moeten de zelfgebouwde carbidtanks van de vriendengroep uit Ottoland groter en creatiever. "vorig jaar hadden we Fleur de Mitrailleur, dit jaar gaan we voor Bob de Bommenwerper!", vertelt Mark Houweling die één van de bedenkers is.

Carbidschieten is een traditie in de Alblasserwaard. Op oudjaarsdag (nu op 30 december in verband met de zondagrust) strijdt het team uit Ottoland tegen dat uit Goudriaan. Dit jaar is het een thuiswedstrijd, want de locatie is in Ottoland. De vijf vrienden vinden de oude melkbussen echt niet meer kunnen. De knallen moeten harder en vlammen hoger.

Het carbidschietmonster van 2016: