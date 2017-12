Selfies, oliebollen en André Hazes in Rhoon

De hele middag was het druk bij Gebakkraam Westenberg op het parkeerterrein van Intratuin in Rhoon. De aandacht werd vooral getrokken door de verkoper van oliebollen: zanger André Hazes

In de kraam van zijn zwager gingen de zakken oliebollen via de handen van Dré in grote aantallen over de toonbank.

De bezoekers kwamen uit het hele land; uit Limburg en Alkmaar maar met name uit Poortugaal en Rhoon.

Tussen het verkopen door werden veel selfies gemaakt met de zanger.

Klik de video voor een impressie van Dré de oliebollenverkoper.