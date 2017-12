Onderzoek naar autobrand in Lombardijen

Deel dit artikel:











Er zijn vannacht meerdere autobranden geweest in de regio.

Een auto aan de Zolaweg in Rotterdam-Lombardijen is in de nacht van zaterdag op zondag in vlammen opgegaan. De politie heeft de auto meegenomen voor onderzoek: mogelijk is het vuur aangestoken.

Er zijn vannacht meerdere autobranden geweest, onder meer in de Eline Veerestraat in Hoogvliet, de Brussestraat en de Koninginneweg in Rotterdam, maar daarbij is niet per se sprake geweest van brandstichting, zegt een woordvoerder van de brandweer. In steden als Utrecht en Amsterdam gingen deze week per nacht steeds meerdere auto's in vlammen op.