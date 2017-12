Regen verwacht tijdens jaarwisseling

Tijdens de jaarwisseling vannacht worden buien verwacht en een stevige wind. In de kustprovincies is ook onweer en hagel mogelijk. Het is niet al te koud: de minimumtemperatuur zal rond de vijf graden liggen.

Oudjaarsdag is zondag begonnen met bewolking en periodes met regen. Het KNMI voorspelt dat de regen in de middag van noordwest naar zuidoost over het land trekt.

Warm

Met middagtemperaturen tussen de negen en dertien graden in de regio is het goed uit te houden buiten. Het is de warmste oudjaarsdag tot nu toe: in Limburg zijn temperaturen gemeten van maar liefst 13,4 graden. Het vorige record in de Bilt staat op 12,3 graden en is om 10.00 uur zondagmorgen gemeten op 12,5 graden.

Wind

Met het afsteken van vuurwerk is het handig rekening te houden met de wind. Tijdens de jaarwisseling is deze vrij krachtig, langs de kust zelfs mogelijk stormachtig. De zuidwestenwind neemt gedurende de nacht toe naar (vrij) krachtig boven land en naar hard tot mogelijk stormachtig aan de kust.

Aanbevolen wordt om vuurpijlen bijvoorbeeld niet vanuit lege flessen te lanceren, maar deze te verzwaren met zand of water, of de flessen in te graven in de tuin of een emmer. Daardoor kunnen de flessen niet omwaaien, waardoor de vuurpijlen de gewenste kant uit zullen gaan.

Nieuwjaarsdag

Op nieuwjaarsdag kan er nog steeds een enkele bui voorkomen maar is ook de zon af en toe te zien.