Carbidschieten Rockanje op andere plek ook druk

Dit jaar is het traditionele carbidschieten in Westvoorne niet zoals voorheen op de Eerste Slag op de Swinsedreef in Rockanje, maar op de Hippelseweg. Geen probleem voor de organisatie: zij verwachten zelfs meer mensen dan voorgaande jaren.

De verplaatsing is gedaan vanwege protest van natuurliefhebbers: zij vinden dat het carbidschieten op de Eerste Slag de rust verstoort in twee natuurgebieden en dat dieren er last van hebben. Anderen wilden dat de provincie de vergunning van het carbidschieten zou intrekken.

Meer voorinschrijvingen

Oscar Monteban, een van de organisatoren van Stichting Evenementen Westvoorne: “We verwachten meer dan 1000 bezoekers vandaag. Dat is iets hoger dan voorgaande jaren: we hebben nu al meer voorinschrijvingen.”

Het carbidschieten is voor alle inwoners van Westvoorne. Voor hen rijdt er een gratis toeringcar elk half uur heen en weer vanaf de dorpskern van Rockanje die hen naar de Hippelseweg brengt. Om 12.00 uur is het terrein toegankelijk, vanaf 13.00 uur begint dan het carbidschieten.

Gezellig druk

Oscar en de andere vrijwilligers zijn al vanaf 06.00 uur zondagmorgen in touw om alles klaar te zetten. “Het is geen gemakkelijke locatie: we moeten alle infrastructuur zelf hierheen halen. En het waait hard: we waaien nog net niet weg.”

Maar hij is enthousiast: “Iedereen is er, alle vrijwilligers zijn er, en het is nu al gezellig!”

Feestje

Behalve carbidschieten, kun je ook de klimtoren op of de stormbaan over en meedoen aan boogschieten. Er zijn standjes voor wat te eten en er zal eveneens live-muziek zijn.