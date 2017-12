Deel dit artikel:











Warmste oudjaarsdag ooit 20171231_temperatuur_thermometer_warm_zomer_koud_winter

Het is vandaag de warmste Oudjaarsdag ooit gemeten in onze regio. Het was rond 11.30 uur zo’n 12,9 graden op het meetpunt van Rotterdam The Hague Airport. Het oude record van 2006 stond op 12,1 graden.

De temperaturen op de luchthaven worden bijgehouden sinds 1956. Ook landelijk is er sprake van de warmste Oudejaarsdag. Het is het zesde officiële warmterecord in De Bilt van dit jaar. Records waren er ook in maart, mei en oktober. Op 16 september was het enige kouderecord van dit jaar.