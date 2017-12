Deel dit artikel:











Gewapende man opgepakt na waarschuwingsschot politie In de woning van de man is een tweede vuurwapen gevonden Foto: Politie Rotterdam IJsselmonde

Een gewapende man is in de nacht van zaterdag op zondag opgepakt op de Noorderhelling in Rotterdam Zuid vlakbij de Kuip. De politie heeft daarbij een waarschuwingsschot gelost.

De man wilde bij zijn aanhouding niet luisteren en ook na het waarschuwingsschot bleef hij zich verzetten, waarop hij uiteindelijk met hulp van een politiehond is overmeesterd. De man bleek inderdaad een vuurwapen bij zich te hebben. In zijn woning is een tweede vuurwapen gevonden en in beslag genomen.