Slachtoffer schietpartij Socratesstraat overleden Er waren meerdere schoten gelost op de Socratesstraat. Foto:MediaTV

De man die vrijdagavond was neergeschoten op de Socratesstraat in Rotterdam-Lombardijen is zondag alsnog overleden aan zijn verwondingen. De politie is een groot onderzoek gestart.

Vrijdagavond om 22.30 uur hoorde een getuige meerdere schoten. De politie vond een zwaargewonde man op de Socratesstraat. De schutter was toen al gevlucht. Het zwaargewonde slachtoffer is vrijdag met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De schutter zou een donkergetinte man zijn met een rode plastic supermarkttas, die wegrende richting de Spinozaweg. De politie is een groot onderzoek gestart om de dader(s) op te sporen en duidelijk te krijgen wat er precies is gebeurd. Het is nog onduidelijk wie het slachtoffer is en of hij een bewoner is van de Socratesstraat. Ook over het motief heeft de politie nog geen informatie. Via een buurtonderzoek en het uitkijken van camerabeelden hoopt de politie meer duidelijkheid te krijgen.