Nationale Vuurwerk Rotterdam gaat door ondanks wind

De vorige jaarwisseling was er sprake van zeer dichte mist, waardoor het spektakel veel minder goed te zien was.

Het Nationale Vuurwerk bij de Erasmusbrug in Rotterdam gaat vooralsnog gewoon door, ondanks de harde wind die voor zondagavond voorspeld staat. Dat zegt organisator Jasper Scholte tegen RTV Rijnmond.

“De wind is wel stevig inderdaad, maar we monitoren het goed en hebben ter plekke ook windmeters staan”, zegt Scholte.

De organisatie had standaard al bepaalde veiligheidscirkels rondom het vuurwerk ingesteld, zodat het voor het publiek veilig is en blijft. Mocht er iets veranderen in windsterkte of windrichting, worden deze veiligheidscirkels verschoven of uitgerekt.

“Maar dat is dan het enige voor nu”, zegt hij. “Wij zijn erop gebrand om het door te laten gaan in ieder geval.”

Dit jaar is er ook een speciale Kindervuurwerkshow: deze start om 19.00 uur. Om klokslag middernacht gaat dan het andere deel van de show de lucht in.

In de Belgische plaatsen Brugge en Oostende is het vuurwerk afgelast.