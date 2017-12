Deel dit artikel:











Met twaalf keer teveel alcohol achter het stuur Zijn rijbewijs bleek ook nog eens ongeldig te zijn. Foto: Politie Drechtsteden-Buiten

Een 32-jarige automobilist uit Dordrecht is zondag rond 02.00 uur aangehouden in Zwijndrecht nadat hij tegen een verkeerslicht was aangereden en bij controle flink wat teveel alcohol had gedronken.

Hij bleek bijna twaalf keer te veel te hebben gedronken. Bovendien reed hij met een ongeldig verklaard rijbewijs. De bestuurder moet zich op een later moment nog voor de rechter verantwoorden.