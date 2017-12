Bewoners Ommoordse flat dweilend nieuwe jaar in

De bewoners van de Debijeflat in Rotterdam-Ommoord hebben al sinds de kerstdagen last van lekkage. "Schandalig dat Havensteder ons zo in de kou laat staan".

Okke Groen heeft het laminaat maar van de vloer gehaald. Op eerste kerstdag begon het, om 12 uur 's middags. "In de gang liep het water langs de muren. Het regende gewoon in de meterkast." Hij belde meteen naar de verhuurder, maar het duurde dagen voor hij werd teruggebeld.

"Toen stuurden ze een klusjesman, maar die deed alleen een vuilniszak over de meter. De oorzaak van het probleem werd niet gevonden." Groen belde ook met politie, brandweer en Stedin. "Die kwamen alledrie langs, maar Havensteder kwam nog steeds niet in actie. Het vermoeden was dat er op een hogere etage een illegale wietkwekerij was, maar behalve wat spullen die daar mee te maken zouden kunnen hebben werd er niets gevonden. Misschien was er een wietkwekerij in opbouw."

Ook zijn bovenbuurvrouw Nel Visser heeft al dagen last van lekkage. "Ik vind het schandalig dat de verhuurder nog steeds niet heeft uitgezocht waar de lekkage vandaan komt", zegt ze. "Iedere dag om twaalf uur 's middags en om middernacht stromen hier liters water de keuken in. Het enige wat ze hebben gedaan is een waterstofzuiger langsbrengen."

Plannen om Oudejaarsavond bij familie te vieren hebben de bewoners afgezegd. "Ik wacht hier weer op het water", zegt mevrouw Visser.

Op aandringen van RTV Rijnmond heeft woningcorporatie Havensteder alsnog een loodgieter naar de flat gestuurd. De lekkage is verholpen. De oorzaak was lastig te traceren, maar het bleek te gaan om een kapotte leiding.