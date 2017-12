LIVEBLOG: Nationale Vuurwerk Erasmusbrug gaat gewoon door

Volg via dit liveblog het belangrijkste nieuws rond de jaarwisseling. Mooie foto's of een nieuwstip doorgeven? Laat het ons weten via: internet@rijnmond.nl.

23:55

In Vlaardingen staat ze te popelen om het vreugdevuur aan te steken. Verslaggever Maurice Laparlière is erbij.

23:42

Een donkere jaarwisseling in de Planetenbuurt in Nieuw-Lekkerland? Rond 23:23 uur is daar de stroom uitgevallen. Dit treft 996 klanten van Stedin. Monteurs zijn bezig de stroomstoring te verhelpen.

23:33

Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht nam een kijkje in de meldkamer en werd daar bijgepraat over de jaarwisseling tot nu toe.

23:29

Ook in Dordrecht is het raak, een autobrand in de wijk Sterrenburg.

23:20

Weer een auto in vlammen opgegaan. Dit keer in Poortugaal.

23:09

Ook in Leerdam moeten de ondergrondse containers het ontgelden.

23:05

Verslaggever Marion Keete ziet dat er al aardig wat publiek op de been is voor het Nationale Vuurwerk bij de Erasmusbrug.

22:56

Rondom de Erasmusbrug worden veiligheidsmaatregelen getroffen voor het Nationale Vuurwerk. Er zijn blokkades geplaatst en voor het eerst is de speciale Bewakingseenheid van de politie zichtbaar aanwezig.

22:42

Hulpverleners zijn uitgerukt voor een zolderbrand in een woning in Brielle. De bewoner van het pand is ongedeerd.

22:35

De brandweer in Barendrecht is naar de Klipper geweest. Door vuurwerk werd een schoolruit vernield.

22:32

Bij de Hooglandstraat/Hammerstraat in Rotterdam is afval onder een bouwsteiger in brand gevlogen. Het brandje ontstond vlak bij een verzorgingshuis. De politie heeft buurtjeugd op gepaste afstand gehouden, zodat de brandweer kon blussen.

22:30

Geen zorgen, de grote vuurwerkshow in Rotterdam gaat door.

22:25

Ook in Dordrecht is een auto in vlammen opgegaan deze avond.

22:14

Deze ploeg houdt jullie de komende uren op de hoogte van het laatste nieuws:

22:03

Aan het Bospolderplein in Rotterdam-West heeft een auto in brand gestaan.

21:56

Op veel plekken wordt tijdens de jaarwisseling gewoon hard doorgewerkt. Ook deze agent in de Hoeksche Waard begint aan de nachtdienst.

21:52

Oudenhoorn hoort vanaf middernacht bij de gemeente Hellevoetsluis. De gemeente Nissewaard haalde vanavond daarom de borden bij de ingang weg.

21:50

Een foto van een van de vele containerbrandjes die brandweer rond de jaarwisseling te verwerken krijgt.

21:40

Illegaal vuurwerk is verboden. De politie in Capelle treedt daarom hard op.

21:28

De brandweer moest in Spijkenisse uitrukken voor een brandende oliebol. Bij een seniorenwoning aan de Gorsstraat ontstond rookontwikkeling nadat de bol te lang in de magnetron had gelegen. Twee personen zijn door ambulancepersoneel nagekeken, omdat ze rook ingeademd hadden.

21:15

De politie heeft aan de Brinkpoort in Rotterdam-Vreewijk twee waarschuwingsschoten gelost nadat er melding was gekomen dat jongeren in de lucht schoten met een vuurwapen. Lees hier het volledige bericht dat we erover schreven.

21:05

"Het was fantastisch, ook al viel er verschrikkelijk veel regen." Dat is de conclusie van de organisatie van het Nationale Kinder Vuurwerk in Rotterdam. Er kwamen vijfduizend kinderen en hun ouders op af.

20:45

Op hoeveel klachten staat de teller van het Meldpunt Vuurwerkoverlast intussen? "Er zijn 47.559 meldingen." Het totaal aantal meldingen tijdens de vorige jaarwisseling kwam uit op 48 duizend.

20:38

Nog een waarschuwing van Toezicht & Handhaving uit Schiedam.

20:35

In een kapsalon in Schiedam is vuurwerk naar binnen gegooid. De brandweer en de politie hadden alles snel weer onder controle en de ergste rommel opgeruimd.

20:25

Veel mensen hebben gekeken naar de vuurwerkshow voor kinderen bij de Erasmusbrug in Rotterdam.

20:20

Sinds het begin van de avond mag je officieel vuurwerk afsteken. Maar daar houdt niet iedereen zich aan.

19:50

Brandweermensen zijn in de wijk Bloemhof in Rotterdam bekogeld met vuurwerk. Ze kwamen af op een melding voor een buitenbrand op het Oleanderplein. Daar stond een bromfiets in brand. Er is niemand gewond geraakt.

19:05

De brandweer in onze regio meldt dat het tot nu toe relatief rustig is. Er komen enkele meldingen binnen van containerbrandjes.

19:00