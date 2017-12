LIVEBLOG: regio Rijnmond telt af naar 2018

Volg via dit liveblog het belangrijkste nieuws rond de jaarwisseling. Mooie foto's of een nieuwstip doorgeven? Laat het ons weten via: internet@rijnmond.nl.

19:50

Brandweermensen zijn in de wijk Bloemhof in Rotterdam bekogeld met vuurwerk. Ze kwamen af op een melding voor een buitenbrand op het Oleanderplein. Daar stond een bromfiets in brand. Er is niemand gewond geraakt.

19:05

De brandweer in onze regio meldt dat het tot nu toe relatief rustig is. Er komen enkele meldingen binnen van containerbrandjes.

19:00