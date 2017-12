Deel dit artikel:











Nu ook foto verspreid van Beverwaardse drenkeling Foto: AS Media Jas en schoenen van de drenkeling in de Beverwaard

De politie heeft nog altijd geen idee wie de man is die donderdagnacht werd gevonden in de Rhijnauwensingel in Rotterdam-Beverwaard. Daarom is er nu een foto van de man online gezet. Daarop is de man te zien, liggend in een ziekenhuisbed.

De drenkeling werd door omstanders uit het water gehaald en verklaarde tegenover de politie dat hij zichzelf iets wilde aan doen. Zijn naam vertelde hij niet en hij had geen papieren bij zich. Afgelopen vrijdag bracht de politie een foto naar buiten van de jas en de schoenen van de man. De hoop was zo zijn familie te vinden, maar er is nog geen reactie gekomen.