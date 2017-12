Aboutaleb: vijftien Rotterdammers met huisarrest

Vijftien raddraaiers van de vorige jaarwisseling hebben de jaarwisseling thuis moeten doorbrengen. Dat liet burgemeester Aboutaleb zondagavond weten.

De burgemeester kondigde eerder al aan dat hij mensen die vorig jaar betrokken waren bij rellen een brief zou sturen waarin hen werd opgedragen thuis te blijven.

Het gaat om negen personen uit de Riederlaan in Rotterdam-Hillesluis en zes mensen uit Rotterdam-Noord. In de Riederlaan moest de Mobiele Eenheid vorig jaar ingrijpen nadat een groep van 25 man een groot vuur had gemaakt en hulpverleners met stenen had bekogeld. Er raakte twee agenten gewond.

In het centrum van de stad werden maatregelen genomen om het feest in de hand te kunnen houden. Het winkelcentrum werd vergrendeld met hekken om te voorkomen dat er winkelruiten worden ingegooid.

Ook waren er verschillende veiligheidsmaatregelen. Er werden blokkades neergezet om te voorkomen dat iemand met een hardrijdend voertuig het Nationaal Vuurwerk bij de Erasmusbrug zou verstoren.

Voor het eerst was ook de Bewakingseenheid van de politie opvallend zichtbaar aanwezig.