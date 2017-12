Vreugdevuur Vlaardingen vlamt weer als vanouds

Metershoog stegen de vlammen traditiegetrouw boven Vlaardingen uit. Het vreugdevuur in de haringstad is één van de grootste in Nederland. Ook dit jaar lukte het weer om tijdens de jaarwisseling een houten piramide van meer dan twintig meter hoog in de hens te zetten.

Vooraf was er nog even onzekerheid over de regen die dagen lang voor de jaarwisseling gestaag naar beneden kwam. Zouden de duizenden houten palets niet te nat zijn geworden. Dat viel allemaal reuze mee, bleek al direct.

Voor organisator Paulus was het zijn veertigste vreugdevuur. "Als jochie van zes liep ik met mijn vader mee. Het was wijk tegen wijk. Wie had de meeste kerstbomen? Die gingen gewoon midden op de kruising in de fik. Inmiddels zijn we wat ouder en doen we het nu op deze manier."

De gemeente Vlaardingen staat een vreugdevuur toe. In veel andere gemeenten in onze regio staat men daar minder positief tegenover. De vreugdevuren zijn in het verleden meermaals het startpunt van rellen en ongeregeldheden geweest.

Zo niet deze oud en nieuw in Vlaardingen. De brand staat er goed in en de vlammen verbroederen. Toeschouwers omhelzen elkaar en nemen nog een flinke teug bubbels. "We zijn hier voor het eerst", vertellen twee meisjes. "Normaal zitten we op de bank. Dit is een beetje eng, maar wel leuker."

Dat er af en toe een brandende palet naar bedenen komt zeilen, is volgens Paulus geen probleem. "Hoort erbij. Daar houden we rekening mee." En met ruim veertig jaar vreugdevuren mag je ook wel verwachten dat de Vlaardingers weten hoe je een degelijke brandstapel bouwt.