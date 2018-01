Deel dit artikel:











Man lichtgewond na schietpartij Capelle aan den IJssel Foto: MediaTV

Een man is in de nieuwjaarsnacht neergeschoten in Capelle aan den IJssel. Hij werd om onduidelijke redenen onder vuur genomen. Hij raakte lichtgewond.

Het schot werd rond 03:15 uur gelost in een huis op de Constantijn Huygensstraat. Een man en een vrouw vluchtten daarop naar een naastgelegen woning. Agenten hebben de twee het huis uitgepraat en opgepakt. In het huis waren nog vier minderjarige kinderen. Zij zijn naar een oppas gebracht.