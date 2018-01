Deel dit artikel:











Mannen aangehouden na vuurwapenvondst Foto: archief

Twee mannen zijn in de nacht van zondag op maandag opgepakt in Rotterdam-Crooswijk nadat de politie een vuurwapen had gevonden. Een andere man die zich bemoeide met de aanhouding werd gebeten door een politiehond en is ook meegenomen naar het bureau.

Agenten kregen een van de mannen rond 01:00 uur in de smiezen toen een voorbijganger had gebeld dat de man met een wapen rondliep op de Kerkhofstraat. Eenmaal daar zagen ze de man gebukt voor een auto staan en een café binnen gaan. Onder de wagen bleek een doorgeladen vuurwapen te liggen. De politie pakte de man daarna op in het café. Ook de eigenaar van de auto is aangehouden. Een andere bezoeker van het café deed tijdens de aanhouding vervelend. Omdat hij zich verzette tijdens zijn arrestatie, zetten agenten een politiehond in.