Zeker tien ogen beschadigd tijdens jaarwisseling Het Oogziekenhuis

In de nieuwjaarsnacht zijn bij het Oogziekenhuis in Rotterdam acht vuurwerkslachtoffers met oogletsel binnengebracht. Artsen zagen in totaal tien beschadigde ogen. De verwondingen zijn net zo erg als tijdens voorgaande jaarwisselingen, zegt oogarts Tjeerd de Faber.

Zeker zes mensen hebben voor de rest van hun leven schade. Dat betekent dat ze minder kunnen zien, blind worden of misschien een oog kwijtraken. Omstander

Drie van de acht slachtoffers staken niet zelf vuurwerk af, maar waren omstander. Zij droegen geen vuurwerkbril toen het misging met veelal legaal sier- en knalvuurwerk. Drie van de acht slachtoffers staken niet zelf vuurwerk af, maar waren omstander. Zij droegen geen vuurwerkbril toen het misging met veelal legaal sier- en knalvuurwerk. In het Oogziekenhuis worden in de loop van de ochtend drie operaties uitgevoerd om oogletsel te herstellen. De kans dat het aantal gewonden oploopt is volgens het Oogziekenhuis groot, omdat er nog slachtoffers uit andere delen van het land binnen kunnen komen. Vuurwerkverbod

Het is de tiende keer dat oogartsen het aantal oogletsels bijhouden tijdens Oud en Nieuw. Vorig jaar raakten negentien mensen blind aan één oog. Bij vijf mensen moest het oog helemaal worden verwijderd. Het is de tiende keer dat oogartsen het aantal oogletsels bijhouden tijdens Oud en Nieuw. Vorig jaar raakten negentien mensen blind aan één oog. Bij vijf mensen moest het oog helemaal worden verwijderd. Het Oogziekenhuis is vanwege het aantal vuurwerkslachtoffers groot voorstander van een vuurwerkverbod voor consumenten. "Mijn hele carrière wijd ik aan het verbeteren van het zicht van mensen. Soms zijn meerdere operaties nodig om de patiënt een paar procent meer gezichtsvermogen te geven. Maar door één klap van een stuk vuurwerk, kan een oog in één keer blind worden. Dat kan niet de bedoeling van een feestje zijn!", aldus De Faber.