Dit is er gebeurd tijdens de Nieuwjaarsnacht 2018

Het buurthuis aan de Rollostraat in Rotterdam was uit voorzorg dichtgetimmerd maar dat mocht neit baten - Foto: MediaTV

De jaarwisseling in onze regio lijkt in de meeste plaatsen zonder veel grote problemen te zijn verlopen, al moesten de hulpdiensten wel vaker uitrukken dan vorig jaar. Zo'n 5 duizend man van de politie, brandweer en ambulancedienst waren in touw tijdens de drukste nacht van het jaar.

De brandweer in de regio Rotterdam rukte tot maandagochtend 08:00 uur 751 keer uit. De ambulance werd tot die tijd 145 keer opgeroepen. Vorig jaar kwam het totaal aantal meldingen op 561. De brandweer in Zuid-Holland Zuid moest dit jaar bijna negentig keer in actie komen.

Een totaaloverzicht van het aantal incidenten is er nog niet. De politie komt daar later op de dag mee. De brandweer was vooral druk met container- en andere buitenbrandjes (497 meldingen), gebouwbranden (28 meldingen), autobranden (44 meldingen) en ongelukken met vuurwerk.

Rotterdam

• Op het Oleanderplein in Bloemhof zijn brandweerlieden bekogeld met vuurwerk toen ze een brand wilden blussen. Niemand raakte gewond. De brandweer was afgekomen op een bromfiets die in vuur en vlam stond. Toen ze werden bekogeld hebben ze de brand volgens omstanders laten uitbranden.

• In een buurthuis op de Rollostraat in Charlois heeft een uitslaande brand gewoed. Niemand raakte gewond. De brandweer had wel grote moeite om het vuur te bestrijden en moest rolluiken en het dak open zagen om bij de brand te kunnen. Het buurthuis was uit voorzorg dicht getimmerd om schade te voorkomen.



• In een flat op de Menenkamp in Zuidwijk ontstond brand in de kelder. Een paar huizen stond snel vol met rook. Omdat bewoners het pand niet meteen konden verlaten, moesten zij via het raam en op het balkon verse lucht krijgen. Niemand raakte gewond.



• In de Blankenburgstraat in de Tarwewijk moest de brandweer een illegaal vreugdevuur blussen. Midden op straat waren onder meer winkelkarretjes en een fiets in de fik gestoken.



• Het Oogziekenhuis in Rotterdam kreeg tot 07.00 uur acht mensen binnen met beschadigde ogen. Zes van hen hebben blijvend oogletsel, laat het ziekenhuis weten.

• Dit jaar gold in Rotterdam op vele plekken een vuurwerkvrije zone en raddraaiers van vorig jaar moesten verplicht thuisblijven. Vijftien mensen hadden huisarrest.

Spijkenisse

• Op het Kikkerveen vond de politie een zware mortierbom. Iemand had een krat in elkaar geknutseld met vuurwerk en een regenpijp waar het explosief in zat. De politie en de brandweer hebben het explosief nat gehouden en ontmanteld. Twee mannen zijn opgepakt. In een huis in de buurt op het Ottersveen vonden agenten nog eens 200 kilo illegaal vuurwerk.

Zwijndrecht

• Op de Jacob Catsstraat raakte iemand gewond toen vuurwerk in zijn gezicht ontplofte. Wat er precies fout ging en hoe het slachtoffer eraan toe is, is nog onbekend.

Papendrecht

• In een huis aan de Wilgenhof vloog een vuurpijl naar binnen. Brandweerlieden gingen af op een dakbrand. Onduidelijk is hoeveel schade het huis heeft opgelopen. Niemand raakte gewond.

Capelle aan den IJssel

• In een huis op de Constantijn Huygensstraat is een man lichtgewond geraakt na een schietpartij. Een man een vrouw zijn opgepakt.

Dordrecht

• Op de Dokweg probeerde een man tevergeefs een tankstation te overvallen. Hij kwam met een bivakmuts de zaak binnen en bedreigde een medewerkster met een mes. Desondanks ging hij er zonder buit vandoor. Hij is nog spoorloos.

• In een portiek aan de Patersweg in de Dordtse wijk Crispijn heeft nog korte tijd brand gewoed.



Berkel en Rodenrijs

• Op de Esdoornlaan is een eetcafé bekogeld met vuurwerk. Omstanders zagen veel rook en dachten dat er brand was. Het bleek achteraf alleen te gaan om rook dat was veroorzaakt door het vuurwerk. De gevel van het café is volgens getuigen vernield en ook het interieur is beschadigd.

