Foutje, bedankt: politie ramt onnodig deur in Foto: Wilco Berenschot

In het Nieuwe Westen in Rotterdam is maandagochtend flink wat heisa geweest voor niets. De politie werd met spoed opgeroepen om een deur in te rammen, maar de spoed was achteraf nergens voor nodig.

De bewoner van het huis moest naar het ziekenhuis voor een dialyse en de taxi die hem moest ophalen stond al een tijdje te wachten. Omdat de man geen teken van leven gaf, belde de chauffeur de politie. Die ramde de deur in. Eenmaal binnen bleek de patiënt helemaal niet thuis te zijn, maar al in het ziekenhuis te zitten. Hoe hij daar naar toe was gegaan, is onduidelijk.