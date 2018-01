Tientallen aanhoudingen tijdens Oud en Nieuw

De politie heeft tijdens de Nieuwjaarsnacht negentig mensen opgepakt in de regio Rijnmond. Vijftig van hen werden in de boeien geslagen in Rotterdam, zei burgemeester Ahmed Aboutaleb maandagochtend op Radio Rijnmond.

Waarvoor de aanhoudingen zijn verricht is nog onbekend. Wel is duidelijk dat vijf mensen in Rotterdam-Noord zijn opgepakt, omdat ze vuurwerk gooiden naar ingehuurde beveiligers.

'Niet accepteren'



Aboutaleb noemde de jaarwisseling relatief rustig, "maar ik kan niet zeggen dat er niks is gebeurd". De burgemeester doelde daarmee op onder meer de brand die woedde in een buurthuis in de Rollostraat in Charlois en een oplaadapparaat van de RET dat is opgeblazen.

"De omvang van de schade is nog niet bekend, maar we moeten nooit accepteren dat we gewoon gaan vinden wat er allemaal gebeurt", vindt Aboutaleb.

Vuurwerkdebat



De burgemeester zei verder dat hij blij is dat de vuurwerkdebat weer is aangezwengeld door onder meer de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die pleitte op aandringen van onder meer Rotterdam voor een verbod op consumentenvuurwerk.

"Ik ben benieuwd wat het kabinet daarmee gaat doen. In Rotterdam hebben we gelukkig geen dodelijke slachtoffers gehad, maar er is wel in Nederland een dode man van 39 te betreuren", zo verwees hij naar de man die in Swifterbant omkwam door vuurwerk.